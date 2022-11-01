В Японии признались, что не смогут выжить без российской нефти

Глава японского торгового дома Itochu призвал покупать нефть из РФ, несмотря на санкции

01 ноября 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Япония не выживет без российской нефти, заявил Масахиро Окафудзи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Об этом заявил исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи. «На самом деле мы не выживем, если не продолжим импорт из России, пусть даже в меньших объемах», — сказал Окафудзи в интервью Financial Times. По его мнению, Япония, в отличие от Европы и США, практически во всех энергетических потребностях зависит от зарубежных стран, из-за чего не может разорвать связи с Россией, несмотря на санкции. Окафудзи также отметил, что Япония шла в ногу с Западом, вводя санкции против России. Однако страна не отказывалась от крупных энергетических проектов, поскольку получает от России около 9% сжиженного природного газа (СПГ) и 4% нефти. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что у страны нет возможности полностью отказаться от поставок российской нефти. Хагиуда добавил, что Япония готова постепенно отказываться от зависимости от российских энергетических источников путем поиска альтернативных поставок.

Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Об этом заявил исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи. «На самом деле мы не выживем, если не продолжим импорт из России, пусть даже в меньших объемах», — сказал Окафудзи в интервью Financial Times. По его мнению, Япония, в отличие от Европы и США, практически во всех энергетических потребностях зависит от зарубежных стран, из-за чего не может разорвать связи с Россией, несмотря на санкции. Окафудзи также отметил, что Япония шла в ногу с Западом, вводя санкции против России. Однако страна не отказывалась от крупных энергетических проектов, поскольку получает от России около 9% сжиженного природного газа (СПГ) и 4% нефти. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что у страны нет возможности полностью отказаться от поставок российской нефти. Хагиуда добавил, что Япония готова постепенно отказываться от зависимости от российских энергетических источников путем поиска альтернативных поставок.