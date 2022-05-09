09 мая 2022

В Японии признали незаменимость российской нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Япония в данный момент не может найти замену российской нефти, заявил Коити Хагиуда Фото:
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У Японии нет возможности полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

«Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти», — передает слова Коити Хагиуды ТАСС. Однако он подчеркнул, что Япония готова постепенно отказываться от зависимости от российских энергетических источников путем поиска альтернативных источников поставок.

Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Страны G7 обязались постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Евросоюз намерен смягчить шестой пакет санкций против РФ из-за конфликта. По мнению депутата Европарламента Тьерри Мариани, эмбарго на нефть и газ вовсе сыграет России на руку.

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У Японии нет возможности полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. «Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти», — передает слова Коити Хагиуды ТАСС. Однако он подчеркнул, что Япония готова постепенно отказываться от зависимости от российских энергетических источников путем поиска альтернативных источников поставок. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Страны G7 обязались постепенно отказываться от российских энергоресурсов. Евросоюз намерен смягчить шестой пакет санкций против РФ из-за конфликта. По мнению депутата Европарламента Тьерри Мариани, эмбарго на нефть и газ вовсе сыграет России на руку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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