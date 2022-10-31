31 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы показал восстановление разрушенного Мариуполя. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь сегодня,строительство и восстановление., строители, россия, украина, мариуполь, рабочие, стройка, восстановление, сво, Освобождённые территории, снос домов
Для восстановления Мариуполя необходимо около 46 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов показал объем работ, который проделали российские строители по восстановлению Мариуполя. 1 ноября депутат опубликовал в социальных сетях фото и видео города.

«Россия работает над восстановлением Мариуполя. Размер причиненного городу ущерба составляет порядка 46 млрд рублей. Объекты электроснабжения, социальной инфраструктуры и культурного назначения — работ предстоит еще очень много», — сообщил Павлов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что за короткий срок уже удалось вернуть в прежнее состояние парк культуры и отдыха «Веселка». По словам Павлова, место полностью приведено в порядок. Работы по восстановлению города продолжаются практически без перерыва.

Павлов приехал в ДНР 31 октября. Путь у парламентария занял всего 23 часа. Несмотря на непогоду он в минимальные сроки довез до бойцов и жителей гуманитарный груз. В организации отправки принял участие коллега Павлова по Госдуме Александр Ильтяков. С его предприятия в Донбасс отправили несколько тонн консервов, мясной и рыбной продукции.

По словам Павлова, парк Веселка полностью восстановлен
Фото:
В городе продолжаются восстановительные работы
Фото:
Предстоит еще много работ
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов показал объем работ, который проделали российские строители по восстановлению Мариуполя. 1 ноября депутат опубликовал в социальных сетях фото и видео города. «Россия работает над восстановлением Мариуполя. Размер причиненного городу ущерба составляет порядка 46 млрд рублей. Объекты электроснабжения, социальной инфраструктуры и культурного назначения — работ предстоит еще очень много», — сообщил Павлов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что за короткий срок уже удалось вернуть в прежнее состояние парк культуры и отдыха «Веселка». По словам Павлова, место полностью приведено в порядок. Работы по восстановлению города продолжаются практически без перерыва. Павлов приехал в ДНР 31 октября. Путь у парламентария занял всего 23 часа. Несмотря на непогоду он в минимальные сроки довез до бойцов и жителей гуманитарный груз. В организации отправки принял участие коллега Павлова по Госдуме Александр Ильтяков. С его предприятия в Донбасс отправили несколько тонн консервов, мясной и рыбной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...