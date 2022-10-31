Челябинский депутат Госдумы показал восстановление разрушенного Мариуполя. Фото, видео

01 ноября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Для восстановления Мариуполя необходимо около 46 млрд рублей Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов показал объем работ, который проделали российские строители по восстановлению Мариуполя. 1 ноября депутат опубликовал в социальных сетях фото и видео города. «Россия работает над восстановлением Мариуполя. Размер причиненного городу ущерба составляет порядка 46 млрд рублей. Объекты электроснабжения, социальной инфраструктуры и культурного назначения — работ предстоит еще очень много», — сообщил Павлов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что за короткий срок уже удалось вернуть в прежнее состояние парк культуры и отдыха «Веселка». По словам Павлова, место полностью приведено в порядок. Работы по восстановлению города продолжаются практически без перерыва. Павлов приехал в ДНР 31 октября. Путь у парламентария занял всего 23 часа. Несмотря на непогоду он в минимальные сроки довез до бойцов и жителей гуманитарный груз. В организации отправки принял участие коллега Павлова по Госдуме Александр Ильтяков. С его предприятия в Донбасс отправили несколько тонн консервов, мясной и рыбной продукции. По словам Павлова, парк Веселка полностью восстановлен Фото: telegram-канал Владимира Павлова В городе продолжаются восстановительные работы Фото: telegram-канал Владимира Павлова Предстоит еще много работ Фото: telegram-канал Владимира Павлова

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов показал объем работ, который проделали российские строители по восстановлению Мариуполя. 1 ноября депутат опубликовал в социальных сетях фото и видео города. «Россия работает над восстановлением Мариуполя. Размер причиненного городу ущерба составляет порядка 46 млрд рублей. Объекты электроснабжения, социальной инфраструктуры и культурного назначения — работ предстоит еще очень много», — сообщил Павлов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что за короткий срок уже удалось вернуть в прежнее состояние парк культуры и отдыха «Веселка». По словам Павлова, место полностью приведено в порядок. Работы по восстановлению города продолжаются практически без перерыва. Павлов приехал в ДНР 31 октября. Путь у парламентария занял всего 23 часа. Несмотря на непогоду он в минимальные сроки довез до бойцов и жителей гуманитарный груз. В организации отправки принял участие коллега Павлова по Госдуме Александр Ильтяков. С его предприятия в Донбасс отправили несколько тонн консервов, мясной и рыбной продукции.