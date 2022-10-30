Челябинский депутат Госдумы проехал сутки за рулем для возвращения в Донбасс. Фото, видео

31 октября 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Владимир Павлов выезжал в Челябинскую область для организации отправки помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов за 23 часа добрался из Челябинской области в Донбасс. В родной регион он приезжал для организации отправки помощи. «На выходные выезжал в свой регион для организации отправки на Донбасс собранной гуманитарной помощи. Возвращался в ДНР на своем автомобиле. Преодолел весь путь за 23 часа», — рассказал Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор уточнил, что в пути его застала непогода: гололед, метель, ливни и туман. Однако цель его поездки была выполнена — продукты в ДНР доставлены. «В пути встретил все погодные условия: метели и гололед заснеженного Урала (в горах от Златоуста до Аши), шквальные ливни в районе Саратова, непроходимый туман под Ростовом. Дорога непростая, тернистая. Но желание поскорее вернуться сюда, на Донбасс, было сильнее любых испытаний», — уточнил Павлов. Павлов добавил, что из-за обилия автомобилей границу с ДНР он преодолевал пешком. По его наблюдениям, сотни грузовиков везут на Донбасс материалы и механизмы для восстановления новых регионов. Ранее Павлов вместе с другим парламентарием Госдумы от Челябинской области Дмитрием Вяткиным увезли на Донбасс военную машину и необходимые запчасти. Бронированная техника на дистанционном управлении предназначена для разминирования местности. Сенатор Владимир Павлов преодолел путь до Донбасса за 23 часа Личная страница Владимира Павлова в соцсети «ВКонтакте»

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов за 23 часа добрался из Челябинской области в Донбасс. В родной регион он приезжал для организации отправки помощи. «На выходные выезжал в свой регион для организации отправки на Донбасс собранной гуманитарной помощи. Возвращался в ДНР на своем автомобиле. Преодолел весь путь за 23 часа», — рассказал Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор уточнил, что в пути его застала непогода: гололед, метель, ливни и туман. Однако цель его поездки была выполнена — продукты в ДНР доставлены. «В пути встретил все погодные условия: метели и гололед заснеженного Урала (в горах от Златоуста до Аши), шквальные ливни в районе Саратова, непроходимый туман под Ростовом. Дорога непростая, тернистая. Но желание поскорее вернуться сюда, на Донбасс, было сильнее любых испытаний», — уточнил Павлов. Павлов добавил, что из-за обилия автомобилей границу с ДНР он преодолевал пешком. По его наблюдениям, сотни грузовиков везут на Донбасс материалы и механизмы для восстановления новых регионов. Ранее Павлов вместе с другим парламентарием Госдумы от Челябинской области Дмитрием Вяткиным увезли на Донбасс военную машину и необходимые запчасти. Бронированная техника на дистанционном управлении предназначена для разминирования местности.