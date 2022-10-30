Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов за 23 часа добрался из Челябинской области в Донбасс. В родной регион он приезжал для организации отправки помощи.
«На выходные выезжал в свой регион для организации отправки на Донбасс собранной гуманитарной помощи. Возвращался в ДНР на своем автомобиле. Преодолел весь путь за 23 часа», — рассказал Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сенатор уточнил, что в пути его застала непогода: гололед, метель, ливни и туман. Однако цель его поездки была выполнена — продукты в ДНР доставлены.
«В пути встретил все погодные условия: метели и гололед заснеженного Урала (в горах от Златоуста до Аши), шквальные ливни в районе Саратова, непроходимый туман под Ростовом. Дорога непростая, тернистая. Но желание поскорее вернуться сюда, на Донбасс, было сильнее любых испытаний», — уточнил Павлов.
Павлов добавил, что из-за обилия автомобилей границу с ДНР он преодолевал пешком. По его наблюдениям, сотни грузовиков везут на Донбасс материалы и механизмы для восстановления новых регионов.
Ранее Павлов вместе с другим парламентарием Госдумы от Челябинской области Дмитрием Вяткиным увезли на Донбасс военную машину и необходимые запчасти. Бронированная техника на дистанционном управлении предназначена для разминирования местности.
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