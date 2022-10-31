Батальону «Южный Урал» и бойцам ДНР доставили груз от депутатов Госдумы. Фото

31 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Владимир Павлов (на фото) предложил Александру Ильтякову принять участие в отправке помощи военнослужащим в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы батальона «Южный Урал» из Челябинска и военнослужащие ДНР получили гуманитарную помощь от депутатов Госдумы Владимира Павлова (Челябинская область) и Александра Ильтякова (Курганская область). Как сообщил 31 октября в социальных сетях Павлов, его коллега откликнулся на предложение снабдить бойцов всем необходимым. «Я встретил полную поддержку [со стороны Ильтякова]. В результате несколько тонн консервов, мясной и рыбной продукции высочайшего качества и широкого ассортимента были доставлены мной в ДНР», — написал Павлов в своем telegram-канале. По словам депутата, он передал посылки сотрудникам донецкого МЧС, саперам отряда МЧС, бойцам батальонов «Апостол» и «Южный Урал». Также помощь получили жители Волновахского района и Ясиноватой. Бойцы встретили депутата тепло. Всем им был передан привет от главы региона Алексея Текслера. По словам Павлова, военнослужащие прекрасно экипированы, в расположении батальона царят чистота и уют, для воинов работают полевая баня и кухня. Павлов довез груз из Челябинска в Донбасс за 23 часа. В пути он прочувствовал все «прелести» непогоды. Границу между Ростовской областью и ДНР сенатор преодолевал пешком из-за обилия автомобилей. Владимир Павлов за 23 часа доставил груз в ДНР Фото: Telegram-канал Владимира Павлова

Бойцы батальона «Южный Урал» из Челябинска и военнослужащие ДНР получили гуманитарную помощь от депутатов Госдумы Владимира Павлова (Челябинская область) и Александра Ильтякова (Курганская область). Как сообщил 31 октября в социальных сетях Павлов, его коллега откликнулся на предложение снабдить бойцов всем необходимым. «Я встретил полную поддержку [со стороны Ильтякова]. В результате несколько тонн консервов, мясной и рыбной продукции высочайшего качества и широкого ассортимента были доставлены мной в ДНР», — написал Павлов в своем telegram-канале. По словам депутата, он передал посылки сотрудникам донецкого МЧС, саперам отряда МЧС, бойцам батальонов «Апостол» и «Южный Урал». Также помощь получили жители Волновахского района и Ясиноватой. Бойцы встретили депутата тепло. Всем им был передан привет от главы региона Алексея Текслера. По словам Павлова, военнослужащие прекрасно экипированы, в расположении батальона царят чистота и уют, для воинов работают полевая баня и кухня. Павлов довез груз из Челябинска в Донбасс за 23 часа. В пути он прочувствовал все «прелести» непогоды. Границу между Ростовской областью и ДНР сенатор преодолевал пешком из-за обилия автомобилей.