Пенсионный фонд незаконно перевел сбережения жительницы ЯНАО

Пенсию жительницы ЯНАО незаконно перевели в негосударственный ПФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионные накопления жительницы ЯНАО были незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что между женщиной и государственным пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании. Однако в 2017 году средства пенсионных накоплений незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд АО „НПФ Будущее“», — сообщается на сайте.

Также отмечается, что пенсионерка не заключала договора с негосударственными пенсионными фондами, а также не писала заявлений о переводе в другие фонды. Суд удовлетворил требования прокурора и признал договор недействительным. АО «НПФ Будущее» обязано перевести пенсионные накопления предыдущему страховщику.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеру из Лабытнанги помогли вернуть компенсацию за отдых. Гражданину было отказано в компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом.