31 октября 2022
30 октября 2022

Пенсионный фонд незаконно перевел сбережения жительницы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, пенсионерка, пенсионер, автобусная остановка, бабушка, пожилой человек, остановка автобусная
Пенсию жительницы ЯНАО незаконно перевели в негосударственный ПФ Фото:

Пенсионные накопления жительницы ЯНАО были незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что между женщиной и государственным пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании. Однако в 2017 году средства пенсионных накоплений незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд АО „НПФ Будущее“», — сообщается на сайте.

Также отмечается, что пенсионерка не заключала договора с негосударственными пенсионными фондами, а также не писала заявлений о переводе в другие фонды. Суд удовлетворил требования прокурора и признал договор недействительным. АО «НПФ Будущее» обязано перевести пенсионные накопления предыдущему страховщику.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеру из Лабытнанги помогли вернуть компенсацию за отдых. Гражданину было отказано в компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Пенсионные накопления жительницы ЯНАО были незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что между женщиной и государственным пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании. Однако в 2017 году средства пенсионных накоплений незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд АО „НПФ Будущее“», — сообщается на сайте. Также отмечается, что пенсионерка не заключала договора с негосударственными пенсионными фондами, а также не писала заявлений о переводе в другие фонды. Суд удовлетворил требования прокурора и признал договор недействительным. АО «НПФ Будущее» обязано перевести пенсионные накопления предыдущему страховщику. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеру из Лабытнанги помогли вернуть компенсацию за отдых. Гражданину было отказано в компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...