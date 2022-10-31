Свердловские приставы отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

Сотрудники ФССП отправили более 400 килограммов гуманитарной помощи в Донбасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГУ ФССП по Свердловской области собрали более 400 килограммов гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Продукты питания, предметы личной гигиены, теплые вещи — вот далеко не полный перечень того, что собрали судебные приставы свердловского главного управления [ФССП]», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что партию гуманитарной помощи из 400 килограммов собирали несколько дней и отправили в Донбасс вместе с помощью, собранной свердловском отделением Народного фронта.

В пресс-службе также сообщили, что отправляют помощь детям-сиротам. Кроме гуманитарной, оказывается и юридическая помощь нуждающимся, добавили в ГУ ФССП.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России вместе с Херсонской и Запорожской областью в ходе спецоперации России, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины, сообщали власти РФ. Войска России начали проведение спецоперации после усиления восьмилетних обстрелов армией Украины жителей ДНР и ЛНР.