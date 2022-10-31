31 октября 2022

Свердловские приставы отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Сотрудники ФССП отправили более 400 килограммов гуманитарной помощи в Донбасс Фото:

Сотрудники ГУ ФССП по Свердловской области собрали более 400 килограммов гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Продукты питания, предметы личной гигиены, теплые вещи — вот далеко не полный перечень того, что собрали судебные приставы свердловского главного управления [ФССП]», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что партию гуманитарной помощи из 400 килограммов собирали несколько дней и отправили в Донбасс вместе с помощью, собранной свердловском отделением Народного фронта.

В пресс-службе также сообщили, что отправляют помощь детям-сиротам. Кроме гуманитарной, оказывается и юридическая помощь нуждающимся, добавили в ГУ ФССП.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России вместе с Херсонской и Запорожской областью в ходе спецоперации России, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины, сообщали власти РФ. Войска России начали проведение спецоперации после усиления восьмилетних обстрелов армией Украины жителей ДНР и ЛНР.

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Сотрудники ГУ ФССП по Свердловской области собрали более 400 килограммов гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Продукты питания, предметы личной гигиены, теплые вещи — вот далеко не полный перечень того, что собрали судебные приставы свердловского главного управления [ФССП]», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что партию гуманитарной помощи из 400 килограммов собирали несколько дней и отправили в Донбасс вместе с помощью, собранной свердловском отделением Народного фронта. В пресс-службе также сообщили, что отправляют помощь детям-сиротам. Кроме гуманитарной, оказывается и юридическая помощь нуждающимся, добавили в ГУ ФССП. Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России вместе с Херсонской и Запорожской областью в ходе спецоперации России, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины, сообщали власти РФ. Войска России начали проведение спецоперации после усиления восьмилетних обстрелов армией Украины жителей ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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