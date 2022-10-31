В Курганской области перехватили партию винограда и лимонов

Фрукты пытались провезти в Москву (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область запретили ввозить 21 тонну айвы, винограда, лимонов, хурмы и томатов из Киргизии. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В автомобильном пункте пропуска Петухово (Курганская область) российско—казахстанского участка Государственной границы РФ 30 октября 2022 года при осуществлении документарного контроля выявлено нарушение при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Машина с 21,5 тоннами фруктов и овощей (айва, виноград, лимоны, хурма, томаты) следовала из Республики Кыргызстан в город Москву», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в сопровождающем документе не было информации о помидорах, из-за чего он был признан недействительным. Груз помогли заметить специалисты Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Водителю было запрещено ввозить этот груз, и машину вернули в Казахстан.

Ранее в том же пункте пропуска задержали машину, с помощью которой пытались с нарушениями перевезти 1,5 тонны свежей клубники из Киргизии. Машину также вернули в Казахстан, откуда она следовала.