Через курганскую границу не пустили 1,5 тонны клубники из Киргизии

На границе Курганской области и Казахстана запретили ввоз киргизской клубники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в пункте пропуска «Петухово» на границе с Казахстаном задержали машину, которая пыталась перевезти 1,5 тонны свежей клубники из Киргизии. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина с 1,5 тоннами свежей клубники следовала из Республики Кыргызстан в город Москву. При документарном контроле установлено, что номер транспортного средства не соответствует тому, что указан в фитосанитарном сертификате. Соответственно, документ был признан недействительным. Машина была возвращена на сопредельную территорию. Выдано предписание о запрете ввоза данной продукции», — говорится на сайте надзорного ведомства. Нарушения фитосанитарных требований выявили специалисты регионального Россельхознадзора и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе задержали 11 тонн чилийского лосося. Партию рыбы пытались перевезти из Казахстана в Санкт-Петербург. Также стало известно, что на пункте пропуска «Петухово» на границе Курганской области и Казахстана установят новые комплексы досмотра.