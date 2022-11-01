Части пенсионеров увеличат надбавки, счетчики начнут проверять по-новому: изменения в жизни россиян с 1 ноября

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Городская дума. Курган, депутат, совещание, чиновник, закон, заседание, бумаги к заседанию
Размер фиксированной выплаты двукратно увеличится для пенсионеров, отметивших 80-летие в октябре

Пенсионерам, отметившим в октяб­ре 80-летие, повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Также в России вступит в силу обновленный стандарт поверки бытовых счетчиков. URA.RU собрал главные изменения, которые ожидают россиян с 1 ноября.

  • Россиянам, отметившим 80-летие в октябре, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Выплата составит 14 441 рубль 48 копеек. Подача заявления для пересчета выплаты не требуется.
  • Также с 1 ноября уве­личат доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Повышение предусмотрено четырежды в год, в том числе 1 ноября.
  • В России вступает новый ГОСТ поверки бытовых счетчиков. Он призван для усиления борьбы с мошенниками, снятия противоречия при поверке, а также для будущего перехода на дистанционный тип поверки счетчиков.
  • Сегодня стартует перенесенный с 1 октября осенний призыв. В рамках действующего призыва планируется призвать 120 тысяч новобранцев.
  • Неквалифицированные инвесторы будут ограничены в сделках. Брокеры не будут исполнять поручения от такого типа инвесторов по покупке ценных бумаг из недружественных стран, если доля таких бумаг в портфеле сделки превысит 10%. Меры призваны снизить риски для обычных инвесторов.
  • Расширен перечень федеральных выплат, которые можно получить с помощью карт платежной системы «Мир». Перечень дополнили 30 позициями, среди них ежемесячная специальная стипендия, финансовая поддержка безработным и компенсация расходов на газификацию жилья.
  • Вводится новый ГОСТ по строительству энергоэффективных домов. Энергоэффективность зданий будет распределяться от класса А и выше. Данная мера призвана следит за рациональным использованием воды, обращением с отходами, а также использования доброкачественных материалов при строительстве.
  • На Камчатке вводятся ограничения на вывоз красной икры. Под ограничение попадает перевоз икры в ручной клади или авиабагаже в размере не более 10 кг на одного пассажира.

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Пенсионерам, отметившим в октяб­ре 80-летие, повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Также в России вступит в силу обновленный стандарт поверки бытовых счетчиков. URA.RU собрал главные изменения, которые ожидают россиян с 1 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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