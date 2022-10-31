Пермские айтишники получили 48 млн рублей из федерального фонда

Полученные гранты компании направят на новые разработки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае три IT-компании стали победителями федерального конкурса «Развитие-Цифровые технологии», который проводится Фондом содействия инноваций. Предприятия получат поддержку на развитие своих проектов на сумму 48 млн рублей, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В число победителей федерального конкурса вошли три пермских компании-участника акселерационных программ НТИ. Это „Тен.Лаб“ — организация, которая получит грант в размере 8 млн руб., „Центр космических технологий и услуг“ (20 млн руб.) и „Инверсия-Сенсор“ (20 млн руб.)», — передает сайт кабмина.

Компания «Тен.Лаб» направит полученную поддержку на создание экосистемы для IT-разработчиков. «Центр космических технологий и услуг» с помощью федеральной поддержки продолжит разработку платформы «ParmaGIS», которая создана для учета лесного фонда с помощью аэрофотосъемки и фотографий из космоса. Проект предприятия «Инверсия-Сенсор», получивший поддержку фонда, направлен на разработку распределенного датчика температуры для пожарной безопасности и термомониторингу.

Еще одна пермская компания «Датабриз» попала в резервный список победителей. В случае, если у фонда будут дополнительные средства, предприятие получит 15 млн рублей. Всего в России на конкурс подали заявки 284 компании из 43 регионов. Из них победителями стали 79 предприятий. Общая сумма выделенных грантов на развитие составила 1,4 млрд рублей.

Указом президента Владимира Путина 2022—2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологий. Основными задачами его проведения являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.