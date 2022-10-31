В ЯНАО на рабочего обрушилась траншея

В Лабытнанги погиб рабочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при проведении строительно-монтажных работ. Об этом сообщается на сайте СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«По предварительным данным следствия, 31 октября 2022 года в городе Лабытнанги работниками, нанятыми индивидуальным предпринимателем, выполнялся комплекс строительно-монтажных работ на улице Гиршгорна. В ходе работ обрушилась траншея, под завал попал один из работников. Мужчина, 1987 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 66-летнего жителя Ноябрьска Федора Арико, которого нашли в лесной избушке 11 октября.