Тысячи членов семей свердловских мобилизованных получили выплаты

Семьи мобилизованных солдат получили выплаты в 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Выплаты в 20 тысяч рублей, а также аналогичную сумму на каждого из детей уже получили четыре тысячи свердловчан. Речь идет о семьях мобилизованных, а также всех участников СВО. Об этом рассказал региональный министр соцполитики Андрей Злоказов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня была сформирована большая выплата. Около четырех тысяч выплат уже ушло на карточки получателей. Списки получателей выплат формируются каждый день», — отметил Андрей Злоказов.

Ранее URA.RU сообщало о выделении 300 миллионов рублей на поддержку членов семей мобилизованных. Согласно официальной информации, деньги бойцам должны прийти не позднее 26 ноября.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщали власти РФ, денацификация и демилитаризация Украины проводится для сохранения жизней мирного населения. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении.