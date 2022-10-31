Свердловский депутат обратился к Шойгу по добровольцам, которых сделали сторожами

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к Минобороны Шойгу по добровольцам, которых сделали сторожами

Депутат Госдумы оперативно обратился к Шойгу, дабы отправить добровольцев на фронт Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Государственной Думы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу по обращению добровольцев, которых вместо фронта отправили в Лесной (Свердловская область) сторожить объекты Росгвардии. Этим депутат Госдумы поделился с корреспондентом URA.RU.

«По факту обращения добровольцев, я сделал запрос в Минобороны, в частности к Сергею Шойгу, чтобы оперативно на эти вопросы отреагировать и принять решение, которое устроит все стороны. В такой ситуации должны приниматься обоюдные решения для добровольцев и Министерства обороны», — рассказал Андрей Альшевских.

По его словам, мыслей найти виновного нету, к этим вещам нужно относиться с пониманием. «К таким проблемам необходимо быстрее находить здравые решения», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее агентство сообщало, что свердловских добровольцев, желавших уехать в зону СВО, отправили в Лесной сторожить объекты Росгвардии. Мужчины пригрозили объявить голодовку, чтобы их отправили защищать родину