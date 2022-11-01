На Западе заподозрили Лиз Трасс в подрыве «Северных потоков»

01 ноября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс отправила сообщение американскому политику Энтони Блинкену, заявил Ким Дотком ANDY RAIN/EPA/ТАСС новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», что свидетельствует о ее причастности к подготовке теракта. Об этом сообщил финский предприниматель Ким Дотком. Эту же информацию подтвердили западные интернет-СМИ, такие как Reddit и Asia Markets. «Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы „Северного потока“ совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение американский политик Энтони Блинкену, в котором говорилось: „Все сделано“», — написал финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в Twitter. По словам Доткома, Трасс сделала это через личный телефон, поэтому данное сообщение могло сразу попасть в чьи угодно руки. Также Дотком утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, ранее взломали хакеры. Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Итальянский политик Марко Риццо также уверен, что атаку на «Северные потоки» совершил Запад, напоминает «Царьград».

Экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», что свидетельствует о ее причастности к подготовке теракта. Об этом сообщил финский предприниматель Ким Дотком. Эту же информацию подтвердили западные интернет-СМИ, такие как Reddit и Asia Markets. «Как русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы „Северного потока“ совместно с США? Потому что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение американский политик Энтони Блинкену, в котором говорилось: „Все сделано“», — написал финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в Twitter. По словам Доткома, Трасс сделала это через личный телефон, поэтому данное сообщение могло сразу попасть в чьи угодно руки. Также Дотком утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, ранее взломали хакеры. Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Итальянский политик Марко Риццо также уверен, что атаку на «Северные потоки» совершил Запад, напоминает «Царьград».