30 сентября 2022

Небензя раскрыл, кому выгодна авария на «Северных потоках»

Небензя: диверсия на «Северных потоках» была выгодна США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Навредить «Северному потоку» выгодно США, заявил Василий Небензя Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Выгодно ли произошедшее с „Северным потоком“ США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале. По его словам, в РФ рассматривают действия по повреждению газопровода «как умышленную диверсию».

Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно.

Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Выгодно ли произошедшее с „Северным потоком“ США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале. По его словам, в РФ рассматривают действия по повреждению газопровода «как умышленную диверсию». Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...