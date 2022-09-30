Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Выгодно ли произошедшее с „Северным потоком“ США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале. По его словам, в РФ рассматривают действия по повреждению газопровода «как умышленную диверсию».
Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно.
Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося.
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Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Выгодно ли произошедшее с „Северным потоком“ США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале. По его словам, в РФ рассматривают действия по повреждению газопровода «как умышленную диверсию». Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося.