Небензя раскрыл, кому выгодна авария на «Северных потоках»

Небензя: диверсия на «Северных потоках» была выгодна США

01 октября 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Навредить «Северному потоку» выгодно США, заявил Василий Небензя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Выгодно ли произошедшее с „Северным потоком“ США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале. По его словам, в РФ рассматривают действия по повреждению газопровода «как умышленную диверсию». Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося.

Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Выгодно ли произошедшее с „Северным потоком“ США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН, трансляция которого велась на YouTube-канале. По его словам, в РФ рассматривают действия по повреждению газопровода «как умышленную диверсию». Ранее на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления. Президент России Владимир Путин обвинил в этом англосаксов. Глава государства отметил, что они фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры и им это выгодно. Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося.