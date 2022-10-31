Курганца, напавшего с баллончиком на продавца, посадили в колонию

Нападавший брызнул баллончиком в лицо продавцу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителя Кургана приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он отобрал телефон у продавца комиссионного магазина и распылил мужчине в лицо баллончик. Об этом 1 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Он [напавший] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия опасного для жизни или здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия). <…> Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе.

25 февраля мужчина пришел в комиссионный магазин на ул. Пролетарской и попросил продавца показать ему сотовый телефон Honor 30 стоимостью 20 000 руб. После этого курганец распылил баллончик в лицо продавцу и скрылся с телефоном. Продавец получил химический ожог коньюктивы правого глаза.

Ранее в Кургане подростки и молодой человек напали на посетителя кальянной. Они брызнули в лицо мужчины из перцового баллончика, избили и похитили у посетителя более 400 тыс. рублей.