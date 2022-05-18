Силовики расследовали разбойное нападение подростков на курганца

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане завершилось расследование разбойного нападения на посетителя кальянной. Во время него подростки и молодой человек похитили у горожанина 400 тыс. рублей. Данная информация размещена 19 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела. <…> Четверо местных жителей обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)», — указано в сообщении.

По версии следствия, 13 февраля 19-летний молодой человек и трое несовершеннолетних знали, что у одного из посетителей кальянной есть с собой деньги от продажи автомобиля. Они брызнули в лицо мужчины из перцового баллончика, избили и похитили у посетителя более 400 тыс. рублей. В СК отметили, что подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемых задержали. Большую часть похищенных денег у них изъяли и вернули потерпевшему. Представители СК добавили, что одного из обвиняемых уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности. Его, в том числе, обвиняют за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Дело направят в суд.