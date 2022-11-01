В Генштабе РФ раскрыли, сколько россиян пошли добровольцами на фронт

С начала специальной военной операции в добровольческие отряды записалось более 15 тысяч человек. Об этом сообщил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.
«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», — цитирует Туляганова РИА Новости. Отмечается, что в это число входят как те, кто был записан в ряды добровольцев в рамках частичной мобилизации, так и те, кто присоединился к добровольческим отрядам, придя в военкомат по собственному желанию.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября из-за спецоперации на Украине. 28 октября в Минобороны РФ объявили о ее завершении. Глава министерства Сергей Шойгу заявил, что план по призыву 300 тысяч человек выполнен.
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С начала специальной военной операции в добровольческие отряды записалось более 15 тысяч человек. Об этом сообщил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов. «В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», — цитирует Туляганова РИА Новости. Отмечается, что в это число входят как те, кто был записан в ряды добровольцев в рамках частичной мобилизации, так и те, кто присоединился к добровольческим отрядам, придя в военкомат по собственному желанию. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября из-за спецоперации на Украине. 28 октября в Минобороны РФ объявили о ее завершении. Глава министерства Сергей Шойгу заявил, что план по призыву 300 тысяч человек выполнен.