31 октября 2022

Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в городе. Челябинск, собака в комбинзоне, снегопад
Жителей ожидает мокрый снег и гололед Фото:

В связи с прохождением южного циклона с 1 по 2 ноября в Челябинской области пройдут снегопады, а на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает областной ЦГМС.

«Вечером 1 ноября, ночью и днем 2 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью 2 ноября в горах ожидаются очень сильные осадки», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре.

Синоптики также предупреждают жителей области, что в отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

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В связи с прохождением южного циклона с 1 по 2 ноября в Челябинской области пройдут снегопады, а на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает областной ЦГМС. «Вечером 1 ноября, ночью и днем 2 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью 2 ноября в горах ожидаются очень сильные осадки», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре. Синоптики также предупреждают жителей области, что в отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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