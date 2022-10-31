Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады

Жителей ожидает мокрый снег и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с прохождением южного циклона с 1 по 2 ноября в Челябинской области пройдут снегопады, а на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает областной ЦГМС.

«Вечером 1 ноября, ночью и днем 2 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью 2 ноября в горах ожидаются очень сильные осадки», — сообщили URA.RU в областном гидрометцентре.

Синоптики также предупреждают жителей области, что в отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.