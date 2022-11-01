01 ноября 2022

В курганском округе 40 населенных пунктов остались без автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, общественный траснпорт
В Белозерском округе автобусное сообщение есть только у 26 населенных пунктов Фото:

Администрацию Белозерского муниципального округа Курганской области обязали заняться организацией транспортного обслуживания населения из-за того, что в 40 населенных пунктов муниципалитета не ездят автобусы. Об этом URA.RU 2 ноября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении на администрацию Белозерского муниципального округа обязанности по организации транспортного обслуживания. Белозерским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре заметили, что в округе должны действовать 14 муниципальных маршрутов. При этом в 40 населенных пунктах округа из 66 нет автобусного сообщения. Представители прокуратуры обратились в суд, так как эта ситуация нарушает права граждан.

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Администрацию Белозерского муниципального округа Курганской области обязали заняться организацией транспортного обслуживания населения из-за того, что в 40 населенных пунктов муниципалитета не ездят автобусы. Об этом URA.RU 2 ноября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении на администрацию Белозерского муниципального округа обязанности по организации транспортного обслуживания. Белозерским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу», — рассказали в пресс-службе. В прокуратуре заметили, что в округе должны действовать 14 муниципальных маршрутов. При этом в 40 населенных пунктах округа из 66 нет автобусного сообщения. Представители прокуратуры обратились в суд, так как эта ситуация нарушает права граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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