31 октября 2022

Мобилизованные тюменцы просят помочь им стройматериалами и медикаментами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные, отправленные на обучение, нуждаются в различных предметах Фото:
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Тюменское отделение фонда «Путевка в жизнь» объявило сбор для мобилизованных тюменцев из инженерно-саперного батальона. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие нуждаются в медикаментах, стройматериалах, продуктах длительного хранения и прочих вещах.

«К нам обратилась первая позиционная рота, первого инженерно-саперного батальона. У мобилизованных тюменцев есть острая необходимость в ряде предметов. Вся собранная помощь будет доставлена напрямую военнослужащим», — рассказала URA.RU координатор тюменского отделения фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова.

По данным волонтеров бойцы нуждаются в следующем:

  • медикаменты (обезболивающие, перекись водорода, стрептоцид, бинты, жгуты, хирургические ножницы, пластыри);
  • костровые чайники;
  • кариматы;
  • меховые рукавицы;
  • стройматериалы и инструменты (пассатижи, изолента, гвозди, молотки, саморезы, шуруповерт, ручные пилы);
  • складные ножи;
  • альпинистские карабины;
  • стропы 400 метров (как буксировочный тросс);
  • фонарики и батарейки;
  • горелки и баллоны к ним;
  • складные лопатки,
  • консервы, чай, кофе, сухарики, сушки, пряники;
  • спички;
  • плащ-палатки;
  • старые баннеры.

Помощь в Тюмени принимают в более чем 30 пунктах сбора. Найти актуальные адреса можно в группе «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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Тюменское отделение фонда «Путевка в жизнь» объявило сбор для мобилизованных тюменцев из инженерно-саперного батальона. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие нуждаются в медикаментах, стройматериалах, продуктах длительного хранения и прочих вещах. «К нам обратилась первая позиционная рота, первого инженерно-саперного батальона. У мобилизованных тюменцев есть острая необходимость в ряде предметов. Вся собранная помощь будет доставлена напрямую военнослужащим», — рассказала URA.RU координатор тюменского отделения фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова. По данным волонтеров бойцы нуждаются в следующем: Помощь в Тюмени принимают в более чем 30 пунктах сбора. Найти актуальные адреса можно в группе «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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