Мобилизованные тюменцы просят помочь им стройматериалами и медикаментами

Тюменское отделение фонда «Путевка в жизнь» объявило сбор для мобилизованных тюменцев из инженерно-саперного батальона. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие нуждаются в медикаментах, стройматериалах, продуктах длительного хранения и прочих вещах.
«К нам обратилась первая позиционная рота, первого инженерно-саперного батальона. У мобилизованных тюменцев есть острая необходимость в ряде предметов. Вся собранная помощь будет доставлена напрямую военнослужащим», — рассказала URA.RU координатор тюменского отделения фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова.
По данным волонтеров бойцы нуждаются в следующем:
- медикаменты (обезболивающие, перекись водорода, стрептоцид, бинты, жгуты, хирургические ножницы, пластыри);
- костровые чайники;
- кариматы;
- меховые рукавицы;
- стройматериалы и инструменты (пассатижи, изолента, гвозди, молотки, саморезы, шуруповерт, ручные пилы);
- складные ножи;
- альпинистские карабины;
- стропы 400 метров (как буксировочный тросс);
- фонарики и батарейки;
- горелки и баллоны к ним;
- складные лопатки,
- консервы, чай, кофе, сухарики, сушки, пряники;
- спички;
- плащ-палатки;
- старые баннеры.
Помощь в Тюмени принимают в более чем 30 пунктах сбора. Найти актуальные адреса можно в группе «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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