Мобилизованные тюменцы просят помочь им стройматериалами и медикаментами

Мобилизованные, отправленные на обучение, нуждаются в различных предметах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменское отделение фонда «Путевка в жизнь» объявило сбор для мобилизованных тюменцев из инженерно-саперного батальона. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие нуждаются в медикаментах, стройматериалах, продуктах длительного хранения и прочих вещах.

«К нам обратилась первая позиционная рота, первого инженерно-саперного батальона. У мобилизованных тюменцев есть острая необходимость в ряде предметов. Вся собранная помощь будет доставлена напрямую военнослужащим», — рассказала URA.RU координатор тюменского отделения фонда «Путевка в жизнь» Ольга Чупрунова.

По данным волонтеров бойцы нуждаются в следующем:

медикаменты (обезболивающие, перекись водорода, стрептоцид, бинты, жгуты, хирургические ножницы, пластыри);

костровые чайники;

кариматы;

меховые рукавицы;

стройматериалы и инструменты (пассатижи, изолента, гвозди, молотки, саморезы, шуруповерт, ручные пилы);

складные ножи;

альпинистские карабины;

стропы 400 метров (как буксировочный тросс);

фонарики и батарейки;

горелки и баллоны к ним;

складные лопатки,

консервы, чай, кофе, сухарики, сушки, пряники;

спички;

плащ-палатки;

старые баннеры.

Помощь в Тюмени принимают в более чем 30 пунктах сбора. Найти актуальные адреса можно в группе «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».