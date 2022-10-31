31 октября 2022

Челябинского губернатора отметили на форуме с Кудриным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексея Текслера поблагодарили за восстановление освобожденных территорий ДНР Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября выступил на XX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Во время пленарного заседания главу региона поблагодарили за восстановление освобожденного Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Алексей Теклер выступил на пленарном заседании. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поблагодарил губернаторов, в частности, Алексея Текслера и Александра Беглова, за восстановление освобожденных территорий ДНР», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Текслер также заявил, что сейчас очень важен вопрос приоритетов. И в турбулентные времена необходимо грамотно использовать ресурсы, которые ограничены.

«В такие времена особенно важно активно работать с федеральным центром, с бизнесом. Сейчас во многом залог успеха — это работа управленческих команд», — считает губернатор.

Спикеры пленарного заседания также дискутировали, существует ли у регионов возможность стратегического маневра. В мероприятии приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр экономразвития РФ Максим Решетников, глава минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября выступил на XX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Во время пленарного заседания главу региона поблагодарили за восстановление освобожденного Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Алексей Теклер выступил на пленарном заседании. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поблагодарил губернаторов, в частности, Алексея Текслера и Александра Беглова, за восстановление освобожденных территорий ДНР», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Текслер также заявил, что сейчас очень важен вопрос приоритетов. И в турбулентные времена необходимо грамотно использовать ресурсы, которые ограничены. «В такие времена особенно важно активно работать с федеральным центром, с бизнесом. Сейчас во многом залог успеха — это работа управленческих команд», — считает губернатор. Спикеры пленарного заседания также дискутировали, существует ли у регионов возможность стратегического маневра. В мероприятии приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр экономразвития РФ Максим Решетников, глава минстроя РФ Ирек Файзуллин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...