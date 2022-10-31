Челябинского губернатора отметили на форуме с Кудриным

Алексея Текслера поблагодарили за восстановление освобожденных территорий ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября выступил на XX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Во время пленарного заседания главу региона поблагодарили за восстановление освобожденного Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Алексей Теклер выступил на пленарном заседании. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поблагодарил губернаторов, в частности, Алексея Текслера и Александра Беглова, за восстановление освобожденных территорий ДНР», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Текслер также заявил, что сейчас очень важен вопрос приоритетов. И в турбулентные времена необходимо грамотно использовать ресурсы, которые ограничены.

«В такие времена особенно важно активно работать с федеральным центром, с бизнесом. Сейчас во многом залог успеха — это работа управленческих команд», — считает губернатор.

Спикеры пленарного заседания также дискутировали, существует ли у регионов возможность стратегического маневра. В мероприятии приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр экономразвития РФ Максим Решетников, глава минстроя РФ Ирек Файзуллин.