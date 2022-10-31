Власти разъяснили, как онкобольным получить помощь в ЯНАО

Онкобольным в ЯНАО могут оказать помощь по месту жительства в терапевтических отделениях

За прошедший год удалось снизить показатель смертности и сохранить 71 жизнь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители ЯНАО с онкологическими заболеваниями могут получить необходимую помощью, как в специализированных отделениях Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя, так и в терапевтических отделениях больниц по месту жительства. Об этом URA.RU сообщили департаменте здравоохранения.

«Медицинская помощь в специализированных отделениях является плановой, назначается по направлению лечащего врача. Если отсутствуют показания к специализированной помощи, то медицинскую помощь онкобольным предоставляют врачи терапевты и онкологи по месту жительства. Таких пациентов госпитализируют в терапевтические отделения, где получают лечение в полном объеме», — уточнили там.

В ведомстве отметили, что каждый год округ покупает оборудование для диагностики и лечения. Больше 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии. Также за прошедший год удалось снизить показатель смертности и сохранить 71 жизнь.

«Из состоящих на учете 6 883 человек — 63% находятся в стойкой ремиссии, они продолжают наблюдаться у врачей-онкологов и находиться под диспансерным наблюдением. Показатель смертности от заболеваний в регионе один из самых низких в стране — 83,9 на 100 тысяч населения», — подчеркнули там.

Ранее жители Лабытнанги пожаловались, что им тяжело ездить на капельницы в Салехард. Горожане просят делать химиотерапию в местной больнице.