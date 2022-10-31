Онкобольные в ЯНАО просят делать химиотерапию в местной поликлинике

01 ноября 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

Сейчас пациенты ездят на процедуры в Салехард Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители с онкологическими заболеваниями в Лабытнанги (ЯНАО) просят делать химиотерапию в местной поликлинике. Сейчас пациенты ездят на процедуры в Салехард. Пост об этом опубликован в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». «В чем проблема организовать получение химии больными из Лабытнанги здесь же в городе, на базе нашей поликлиники. Им и так очень тяжело и каково же это по три раза в неделю ездить в Салехард для того, чтобы записаться на капельницу и получить ее дважды. Погода/непогода, распутица, метель — человеку чтобы жить нужно мотаться, напрягая последние силы», — написал анонимный автор. Мнения пользователей в комментариях разделились. «Автор прав. Это не просто люди, которые просят о помощи, это люди с серьезной болезнью и с болевыми синдромами», — поделилась Анастасия Котова. «Вы думаете в неподготовленном стационаре так просто провести химиотерапию? В других областях вообще люди издалека ездят в областные онкодиспансеры», — прокомментировала пользователь Lia Li. В департамент здравоохранения ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что в больнице перестали выдавать инсулин на длительный срок. По словам автора, написавшего об этом в соцсети во «ВКонтакте», не у всех пациентов есть возможность ежемесячно посещать больницу, чтобы забирать рецепт.

Жители с онкологическими заболеваниями в Лабытнанги (ЯНАО) просят делать химиотерапию в местной поликлинике. Сейчас пациенты ездят на процедуры в Салехард. Пост об этом опубликован в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». «В чем проблема организовать получение химии больными из Лабытнанги здесь же в городе, на базе нашей поликлиники. Им и так очень тяжело и каково же это по три раза в неделю ездить в Салехард для того, чтобы записаться на капельницу и получить ее дважды. Погода/непогода, распутица, метель — человеку чтобы жить нужно мотаться, напрягая последние силы», — написал анонимный автор. Мнения пользователей в комментариях разделились. «Автор прав. Это не просто люди, которые просят о помощи, это люди с серьезной болезнью и с болевыми синдромами», — поделилась Анастасия Котова. «Вы думаете в неподготовленном стационаре так просто провести химиотерапию? В других областях вообще люди издалека ездят в областные онкодиспансеры», — прокомментировала пользователь Lia Li. В департамент здравоохранения ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что в больнице перестали выдавать инсулин на длительный срок. По словам автора, написавшего об этом в соцсети во «ВКонтакте», не у всех пациентов есть возможность ежемесячно посещать больницу, чтобы забирать рецепт.