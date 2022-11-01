Курганца на шесть лет лишили свободы за интимную переписку с детьми

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Мужчина вел переписку с детьми с фейкового аккаунта Фото:

Жителя Кетовского муниципального округа Курганской области лишили свободы на шесть лет за то, что тот вел интимную переписку с двумя несовершеннолетними. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного СУ СК РФ.

«Согласно материалам уголовного дела, используя мессенджер и фейковую страницу в одной из социальных сетей, в 2021 году осужденный вступил в переписку развратного характера с двумя несовершеннолетними детьми. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении.

По данным следствия, переписку с детьми вел 47-летний мужчина. О преступлении совершили родители детей. Представители правоохранительных органов установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину обвинили в совершении развратных действий без применения насилия, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

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Жителя Кетовского муниципального округа Курганской области лишили свободы на шесть лет за то, что тот вел интимную переписку с двумя несовершеннолетними. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного СУ СК РФ. «Согласно материалам уголовного дела, используя мессенджер и фейковую страницу в одной из социальных сетей, в 2021 году осужденный вступил в переписку развратного характера с двумя несовершеннолетними детьми. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении. По данным следствия, переписку с детьми вел 47-летний мужчина. О преступлении совершили родители детей. Представители правоохранительных органов установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину обвинили в совершении развратных действий без применения насилия, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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