Курганца на шесть лет лишили свободы за интимную переписку с детьми

Мужчина вел переписку с детьми с фейкового аккаунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кетовского муниципального округа Курганской области лишили свободы на шесть лет за то, что тот вел интимную переписку с двумя несовершеннолетними. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного СУ СК РФ.

«Согласно материалам уголовного дела, используя мессенджер и фейковую страницу в одной из социальных сетей, в 2021 году осужденный вступил в переписку развратного характера с двумя несовершеннолетними детьми. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении.

По данным следствия, переписку с детьми вел 47-летний мужчина. О преступлении совершили родители детей. Представители правоохранительных органов установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину обвинили в совершении развратных действий без применения насилия, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.