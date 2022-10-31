В Златоусте за два года построят больницу, обещанную семь лет назад Дубровским

01 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

В больницу Златоуста пациентов возьмут со всего Горнозаводского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) построят к 2024 году крупную больницу. Это следует из постановления регионального правительства. Впервые речь о лечебном учреждении завели семь лет назад, когда регионом управлял Борис Дубровский. «Утвердить прилагаемые изменения в перечень объектов капитального строительства. Срок ввода в эксплуатацию больничного комплекса на 650 коек в Златоусте — 2024 год», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В минстрое региона URA.RU сообщили, что в настоящее время ведется проектирование объекта. Следом проект должен будет получить положительное заключение госэкспертизы. Документ разрабатывает ОАО «Гипрогор». Стоимость строительства определят позже. Цену строительства укажут в проектной документации. В постановлении правительства определили график выделения средств на строительство больницы до 2024 года. Из областного бюджета планируется направить почти 280 млн рублей. В том числе почти 100 млн предусмотрели на 2022 год. В документе не указано, и в минстрое не уточнили, на что планируется потратить средства. Впервые о планах по строительству лечебного учреждения в Челябинске и Златоусте заговорили в 2015 году. В 2020 году градсовет Златоуста утвердил эскизный проект больничных корпусов. Изначально их планировали возводить на месте снесенного роддома-долгостроя, но затем от идеи отказались. Характеристики лечебного учреждения будут определены позже. На данный момент в минздраве региона подробности комментировать не стали. Семь лет назад сообщалось: в больнице будут реанимационное, диагностическое, онкологическое и другие отделения. Весной 2021 года объявлялось, что больница Златоуста будет принимать пациентов со всего Горнозаводского края. По данным пресс-службы минздрава, в Златоусте действуют здания лечебно-профилактических учреждений постройки 1916—2006 годов. Общая площадь составляет почти 80 тысяч кв. метров. Износ функционирующих помещений от 6 до 90%, причем у лечебных корпусов — 63%.

В Златоусте (Челябинская область) построят к 2024 году крупную больницу. Это следует из постановления регионального правительства. Впервые речь о лечебном учреждении завели семь лет назад, когда регионом управлял Борис Дубровский. «Утвердить прилагаемые изменения в перечень объектов капитального строительства. Срок ввода в эксплуатацию больничного комплекса на 650 коек в Златоусте — 2024 год», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В минстрое региона URA.RU сообщили, что в настоящее время ведется проектирование объекта. Следом проект должен будет получить положительное заключение госэкспертизы. Документ разрабатывает ОАО «Гипрогор». Стоимость строительства определят позже. Цену строительства укажут в проектной документации. В постановлении правительства определили график выделения средств на строительство больницы до 2024 года. Из областного бюджета планируется направить почти 280 млн рублей. В том числе почти 100 млн предусмотрели на 2022 год. В документе не указано, и в минстрое не уточнили, на что планируется потратить средства. Впервые о планах по строительству лечебного учреждения в Челябинске и Златоусте заговорили в 2015 году. В 2020 году градсовет Златоуста утвердил эскизный проект больничных корпусов. Изначально их планировали возводить на месте снесенного роддома-долгостроя, но затем от идеи отказались. Характеристики лечебного учреждения будут определены позже. На данный момент в минздраве региона подробности комментировать не стали. Семь лет назад сообщалось: в больнице будут реанимационное, диагностическое, онкологическое и другие отделения. Весной 2021 года объявлялось, что больница Златоуста будет принимать пациентов со всего Горнозаводского края. По данным пресс-службы минздрава, в Златоусте действуют здания лечебно-профилактических учреждений постройки 1916—2006 годов. Общая площадь составляет почти 80 тысяч кв. метров. Износ функционирующих помещений от 6 до 90%, причем у лечебных корпусов — 63%.