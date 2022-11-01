Пациенты поликлиники в Нягани пожаловались на условия сдачи анализов и антисанитарию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты возмутились условиями сдачи анализов на наркотики в городской поликлинике Нягани (ХМАО). Одна из пациенток, воспользовавшись правом на анонимность, рассказала журналисту URA.RU, что ждать очереди приходится на улице, а сбор анализов проходит в служебном туалете в антисанитарных условиях.

«Чтобы сдать анализы, нужно стоять на улице, на заднем крыльце. Лаборатория работает всего один час в день, и своей очереди приходится ждать на холоде. Записывают прямо на входе, а не в специально отведенном кабинете, а после этого отправляют в туалет. Я столкнулась с недовольством медработников, которые сказали, что это служебный санузел. Если такая организация, то в каких условиях делаются анализы?» — возмутилась женщина.

Корреспондент URA.RU обратился с журналистским запросом к руководству БУ «Няганская городская поликлиника». «С целью разрешения указанной проблемы в БУ „Няганская городская поликлиника“ организовано проведение химио-токсикологического исследования по адресу 1 микрорайон, дом 4а, где имеется просторный холл для ожидания времени приема анализов. Пациенты приглашаются в индивидуальном порядке в оборудованное помещение для сдачи анализа мочи на химико-токсикологическое исследование. На всех входах в помещение лаборатории в настоящее время размещены информационные материалы с указанием мест комфортного пребывания», — прокомментировала врио главного врача медучреждения Татьяна Колосова. После получения ответа на запрос пациентка прислала фото пункта сбора анализов и сообщила, что направила жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру ХМАО.

Очередь перед сдачей анализов на наркотики в городской поликлинике Нягани Читатель © URA.RU

Прием мочи на наличие наркотиков — один час в день Читатель © URA.RU

Вход с задней двери поликлиники Читатель © URA.RU

Так проходит запись на прием анализов Читатель © URA.RU

С баночкой для сбора анализов пациенты проходят в туалет, оставляя на стуле направления Читатель © URA.RU

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