Военный коммисар Тюменской области рассказал о запасах амуниции

Тюменский военком: обмундирования хватит всем срочникам

1 ноября военком ответил на вопросы журналистов о срочной службе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военком Тюменской области Алексей Куличков в ходе пресс-конференции сообщил, что солдаты, призванные на срочную службу, не будут испытывать недостаток в обмундировании. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«По словам военкома, вещей для солдат-срочников хватает с запасом. Недостатка в обмундировании нет», — передает слова Куличкова корреспондент агентства.

С 1 ноября в России начался осенний призыв. Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков встретился по этому поводу с журналистами и ответил на вопросы по поводу срочной службы в условиях отмены мобилизации.