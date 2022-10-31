31 октября 2022

Военный коммисар Тюменской области рассказал о запасах амуниции

Тюменский военком: обмундирования хватит всем срочникам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат. Тюмень, куличков алексей
1 ноября военком ответил на вопросы журналистов о срочной службе Фото:

Военком Тюменской области Алексей Куличков в ходе пресс-конференции сообщил, что солдаты, призванные на срочную службу, не будут испытывать недостаток в обмундировании. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«По словам военкома, вещей для солдат-срочников хватает с запасом. Недостатка в обмундировании нет», — передает слова Куличкова корреспондент агентства.

С 1 ноября в России начался осенний призыв. Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков встретился по этому поводу с журналистами и ответил на вопросы по поводу срочной службы в условиях отмены мобилизации.

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Военком Тюменской области Алексей Куличков в ходе пресс-конференции сообщил, что солдаты, призванные на срочную службу, не будут испытывать недостаток в обмундировании. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «По словам военкома, вещей для солдат-срочников хватает с запасом. Недостатка в обмундировании нет», — передает слова Куличкова корреспондент агентства. С 1 ноября в России начался осенний призыв. Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков встретился по этому поводу с журналистами и ответил на вопросы по поводу срочной службы в условиях отмены мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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