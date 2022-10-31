В России начинается осенний призыв на срочную службу в ВС РФ

01 ноября 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

В войска планируется отправить 120 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 ноября начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. В ходе него на службу планируется направить 120 тысяч человек. «Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября <…>. В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года», — передает РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что из-за перегруженности военкоматов, которые были заняты частичной мобилизацией, было принято решение о переносе призыва на 1 ноября. Солдаты-срочники, набранные во время осеннего призыва в России, не будут отправлены на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Евгений Бурдинский заявлял, что призванные на военную службу не будут отправляться в воинские части на территории ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

В России с 1 ноября начинается осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. В ходе него на службу планируется направить 120 тысяч человек. «Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября <…>. В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года», — передает РИА Новости. Ранее URA.RU писало, что из-за перегруженности военкоматов, которые были заняты частичной мобилизацией, было принято решение о переносе призыва на 1 ноября. Солдаты-срочники, набранные во время осеннего призыва в России, не будут отправлены на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Евгений Бурдинский заявлял, что призванные на военную службу не будут отправляться в воинские части на территории ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.