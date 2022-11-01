В Госдуме требуют отсрочки от мобилизации для детей родителей-пенсионеров 01 ноября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 + В Госдуме напомнили, что взрослые дети должны помогать родителям Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Госдуме предложили распространить отсрочку от мобилизации на детей пенсионеров, если у родителя есть только один ребенок. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей-пенсионеров», — сообщается в пояснительной записке. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Там подчеркивается, что трудоспособные совершеннолетние дети должны заботиться о неработающих родителях. В России завершилась частичная мобилизация, проходившая с 21 сентября, сообщает Nation News. Отсрочка положена студентам очной формы обучения, многодетным отцам и родителям детей-инвалидов, передает Life . Также части категорий предоставили бронь от мобилизации, в их числе сотрудники системообразующих предприятий. В Госдуме предложили распространить отсрочку от мобилизации на детей пенсионеров, если у родителя есть только один ребенок. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Было бы справедливым предоставлять отсрочку от военной службы по мобилизации тем гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей-пенсионеров», — сообщается в пояснительной записке. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Там подчеркивается, что трудоспособные совершеннолетние дети должны заботиться о неработающих родителях. В России завершилась частичная мобилизация, проходившая с 21 сентября, сообщает Nation News. Отсрочка положена студентам очной формы обучения, многодетным отцам и родителям детей-инвалидов, передает Life. Также части категорий предоставили бронь от мобилизации, в их числе сотрудники системообразующих предприятий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям