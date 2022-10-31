Челябинские радары установили на авианосце и проверяют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные Индии начали проведение швартовных испытаний радаров из Челябинска. Как URA.RU сообщил гендиректор компании-производителя Дмитрий Брейгин, очередной этап проверок завершится к концу ноября.

«Сейчас специалисты нашего предприятия находятся в Индии на авианосце „Викрант“. Корабль стоит на банке, и проводятся швартовные испытания», — рассказал URA.RU Брейгин, возглавляющий АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина.

На банке — значит, на якоре возле берега. Испытания заключаются в том, что военные инженеры изучают работу систем радара, их стыковку с другим оборудованием корабля. Исследуются технические параметры. На следующем этапе военные начнут наблюдать функциональность российской техники, назначив проведение летных испытаний.

Комплекс радиолокаторов «Резистор-Э» содержит промышленные компьютеры, помещенные в шкафы, передающее и приемное устройства, автоматическую систему контроля. Также имеются распределительные щиты для обеспечения электроэнергии, трансформаторы, блоки управления. В комплект изделия входят дублирующие узлы всех подсистем. В случае выхода из строя любого модуля в автоматическом режиме будет задействован дублер, а сломавшийся агрегат можно отремонтировать.

Радиолокатор имеет 15 рабочих мест, обеспеченных компьютерами. Техника располагается в различных сегментах авианосца, и в режиме реального времени доводит до технических специалистов корабля информацию о взлетах и посадках военной авиации.