Тюменская область направила мобилизованным жителям региона теплые вещи, генераторы и инструменты. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор.
«Отправили очередную партию груза с теплыми вещами и дополнительной амуницией для наших воинских подразделений. Передали землякам зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», — сообщил глава региона в своей публикации.
Он добавил, что область находится на связи с командирами бойцов и оперативно реагирует на все их просьбы. Так, военные сообщили, что нуждаются в хозяйственном инструменте. Он также был отправлен мобилизованным вместе с теплыми вещами.
21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что поставленные по призыву задачи были выполнены. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них проводилась огневая, медицинская, инженерная и тактическая подготовка.
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