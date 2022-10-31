Губернатор Моор отчитался о помощи мобилизованным тюменцам. Фото

01 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион находится на связи с командирами мобилизованных земляков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменская область направила мобилизованным жителям региона теплые вещи, генераторы и инструменты. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «Отправили очередную партию груза с теплыми вещами и дополнительной амуницией для наших воинских подразделений. Передали землякам зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», — сообщил глава региона в своей публикации. Он добавил, что область находится на связи с командирами бойцов и оперативно реагирует на все их просьбы. Так, военные сообщили, что нуждаются в хозяйственном инструменте. Он также был отправлен мобилизованным вместе с теплыми вещами. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что поставленные по призыву задачи были выполнены. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них проводилась огневая, медицинская, инженерная и тактическая подготовка. Тюменская область отправила мобилизованным жителям региона теплые вещи и инструменты

Тюменская область направила мобилизованным жителям региона теплые вещи, генераторы и инструменты. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «Отправили очередную партию груза с теплыми вещами и дополнительной амуницией для наших воинских подразделений. Передали землякам зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», — сообщил глава региона в своей публикации. Он добавил, что область находится на связи с командирами бойцов и оперативно реагирует на все их просьбы. Так, военные сообщили, что нуждаются в хозяйственном инструменте. Он также был отправлен мобилизованным вместе с теплыми вещами. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что поставленные по призыву задачи были выполнены. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них проводилась огневая, медицинская, инженерная и тактическая подготовка.