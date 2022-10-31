31 октября 2022

Губернатор Моор отчитался о помощи мобилизованным тюменцам. Фото

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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, моор александр
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион находится на связи с командирами мобилизованных земляков Фото:
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Мобилизация в России

Тюменская область направила мобилизованным жителям региона теплые вещи, генераторы и инструменты. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор.

«Отправили очередную партию груза с теплыми вещами и дополнительной амуницией для наших воинских подразделений. Передали землякам зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», — сообщил глава региона в своей публикации.

Он добавил, что область находится на связи с командирами бойцов и оперативно реагирует на все их просьбы. Так, военные сообщили, что нуждаются в хозяйственном инструменте. Он также был отправлен мобилизованным вместе с теплыми вещами.

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что поставленные по призыву задачи были выполнены. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них проводилась огневая, медицинская, инженерная и тактическая подготовка.

Тюменская область отправила мобилизованным жителям региона теплые вещи и инструменты

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Тюменская область направила мобилизованным жителям региона теплые вещи, генераторы и инструменты. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «Отправили очередную партию груза с теплыми вещами и дополнительной амуницией для наших воинских подразделений. Передали землякам зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы. Закупили для ребят также генераторы, удлинители, а еще печи для блиндажей и полевой бани», — сообщил глава региона в своей публикации. Он добавил, что область находится на связи с командирами бойцов и оперативно реагирует на все их просьбы. Так, военные сообщили, что нуждаются в хозяйственном инструменте. Он также был отправлен мобилизованным вместе с теплыми вещами. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что поставленные по призыву задачи были выполнены. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них проводилась огневая, медицинская, инженерная и тактическая подготовка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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