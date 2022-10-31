31 октября 2022

Выборы губернатора обойдутся бюджету Тюменской области в сотни млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2015. Тюмень, голосование
На выборы губернатора в 2023 году из бюджета области потратят почти 673 млн рублей Фото:

На выборы губернатора, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году, потратят 672 млн 974 тысячи рублей. Такие данные содержит проект бюджета региона на 2023 год, внесенный в Тюменскую областную думу.

«Расходы областного бюджета на 2023 год. Проведение выборов губернатора Тюменской области — 672 974 тысячи рублей», — говорится в проекте бюджета региона на следующий год.

Эта сумма в 17,7 раз превышает средства, которые были заложены в бюджете 2022 года на проведение выборов и референдумов в целом. При этом в текущем году масштабных голосований в Тюменской области не было, в думы региона проводились только довыборы на вакантные места.

В последний раз в Тюменской области губернаторские выборы проходили в 2018-м году. Согласно закону об областном бюджете за тот период, на голосование в казне региона закладывали 648 млн 815 тысяч рублей.

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На выборы губернатора, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году, потратят 672 млн 974 тысячи рублей. Такие данные содержит проект бюджета региона на 2023 год, внесенный в Тюменскую областную думу. «Расходы областного бюджета на 2023 год. Проведение выборов губернатора Тюменской области — 672 974 тысячи рублей», — говорится в проекте бюджета региона на следующий год. Эта сумма в 17,7 раз превышает средства, которые были заложены в бюджете 2022 года на проведение выборов и референдумов в целом. При этом в текущем году масштабных голосований в Тюменской области не было, в думы региона проводились только довыборы на вакантные места. В последний раз в Тюменской области губернаторские выборы проходили в 2018-м году. Согласно закону об областном бюджете за тот период, на голосование в казне региона закладывали 648 млн 815 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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