Власти ХМАО решили проблему с топливом мобилизованных в Омске

01 ноября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО помогли мобилизованным после жалоб на отсутствие солярки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО, Омской области и Министерство обороны поставили дизельное топливо для мобилизованных, после жалоб бойцов. Об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов на трансляции открытого заседания комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация по дизельному топливу была оперативно решена. Власти ХМАО закрыли эту потребность совместно с Министерством обороны, командованием части и администрацией Омской области», — отметил первый заместитель губернатора. По словам Алексея Шипилова, это решение носит временный характер. Окружные власти рассчитывают, что Минобороны найдет способ снабжения мобилизованных дизельным топливом. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Власти округа пообещали быстро разобраться в ситуации.

Власти ХМАО, Омской области и Министерство обороны поставили дизельное топливо для мобилизованных, после жалоб бойцов. Об этом заявил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов на трансляции открытого заседания комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация по дизельному топливу была оперативно решена. Власти ХМАО закрыли эту потребность совместно с Министерством обороны, командованием части и администрацией Омской области», — отметил первый заместитель губернатора. По словам Алексея Шипилова, это решение носит временный характер. Окружные власти рассчитывают, что Минобороны найдет способ снабжения мобилизованных дизельным топливом. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Власти округа пообещали быстро разобраться в ситуации.