Курганские власти поделились подробностями об инструкторах, обучающих мобилизованных

Мобилизованных в Елани, в том числе, обучают специалисты из Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных из Курганской области в военной части в Елани помогают обучить девять инструкторов и медики. Об этом 1 ноября сообщил и. о. начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков.

«У нас есть контакты командиров частей, которые сформированы на базе двух учебных центров, есть списки наших ребят, мы понимаем, сколько человек у нас находится в каком полку. Из этого расчета будем давать и палатки, и плитки, и все остальное общевойсковое имущество. Помощь будет доставлена конкретно каждому человеку», — цитируют Носкова на сайте областного правительства.

Он отметил, что в Елани работают девять инструкторов и военные медики, помогающие обучать мобилизованных. Носков объяснил, что имущество, которое было собрано во время отправки, уже раздали мобилизованным, а палатки, печки, газовые плитки и баллоны увезут в учебные центры в ближайшее время. Он добавил, что также закупаются пауэрбанки, бензогенераторы и другие вещи, которые помогут создать нормальные бытовые условия на передовой.

Частичная мобилизация завершилась в России 28 октября. По данным Минобороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч граждан.