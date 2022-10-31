Тюменские власти хотят увеличить расходы на губернатора и областную думу

В бюджете повысили расходы на обеспечение деятельности губернатора (Александр Моор, на переднем плане) и председателя областной думы (Фуат Сайфитдинов, сзади) Фото: Елена Федорова © URA.RU

Расходы на обеспечение деятельности губернатора Тюменской области, а также председателя и депутатов областной думы в 2023 году вырастут по сравнению с 2022-м. Такие данные приводятся в бюджете региона на следующий год, документ внесен в Тюменскую областную думу.

«Расходы областного бюджета на 2023 год. Общегосударственные вопросы. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (губернатор региона — прим.ред.) — 22 млн 314 тысяч рублей. Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта (председатель Тюменской областной думы — прим.ред.) — 22 млн 879 тысяч рублей. Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа госвласти субъекта — 225 млн 608 тысяч рублей», — говорится в проекте бюджета.

В сравнении с бюджетом 2022 года, расходы на организацию работы данных должностных лиц увеличатся. Так, в бюджете текущего года (закон опубликован на сайте правительства региона) суммы составляют 18,7 млн, 19,2 млн, и 213,7 млн рублей соответственно.

Что до общих параметров бюджета-2023, то он сформирован дефицитным. Превышение расходов (231,8 млрд) над доходами (196,6 млрд) составит 35,2 млрд рублей. При этом дефицит в 2022 году составляет более 90 млрд рублей.