31 октября 2022

В Тюменской области поднимут минимальные зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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С нового года в Тюменской области вырастут минимальные зарплаты Фото:

Размер минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года вырастет до 16 242 рублей. Такие данные представлены в проекте бюджета региона на следующий год, внесенном в Тюменскую областную думу.

«В составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года в размере 16242 рубля», — говорится в проекте закона о бюджет региона. Он охватывает 2023 год и плановые периоды последующих двух лет.

В настоящее время в Тюменской области минимальная заработная плата установлена на уровне 15 279 рублей. Ее последнее повышение произошло с 1 июня 2022 года, до уровня МРОТ, установленного в РФ. На эту сумму начисляются районный коэффициент и надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в регионе.

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Размер минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года вырастет до 16 242 рублей. Такие данные представлены в проекте бюджета региона на следующий год, внесенном в Тюменскую областную думу. «В составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года в размере 16242 рубля», — говорится в проекте закона о бюджет региона. Он охватывает 2023 год и плановые периоды последующих двух лет. В настоящее время в Тюменской области минимальная заработная плата установлена на уровне 15 279 рублей. Ее последнее повышение произошло с 1 июня 2022 года, до уровня МРОТ, установленного в РФ. На эту сумму начисляются районный коэффициент и надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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