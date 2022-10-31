В Тюменской области поднимут минимальные зарплаты

01 ноября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

С нового года в Тюменской области вырастут минимальные зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Размер минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года вырастет до 16 242 рублей. Такие данные представлены в проекте бюджета региона на следующий год, внесенном в Тюменскую областную думу. «В составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года в размере 16242 рубля», — говорится в проекте закона о бюджет региона. Он охватывает 2023 год и плановые периоды последующих двух лет. В настоящее время в Тюменской области минимальная заработная плата установлена на уровне 15 279 рублей. Ее последнее повышение произошло с 1 июня 2022 года, до уровня МРОТ, установленного в РФ. На эту сумму начисляются районный коэффициент и надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в регионе.

Размер минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года вырастет до 16 242 рублей. Такие данные представлены в проекте бюджета региона на следующий год, внесенном в Тюменскую областную думу. «В составе расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами предусмотрены средства на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2023 года в размере 16242 рубля», — говорится в проекте закона о бюджет региона. Он охватывает 2023 год и плановые периоды последующих двух лет. В настоящее время в Тюменской области минимальная заработная плата установлена на уровне 15 279 рублей. Ее последнее повышение произошло с 1 июня 2022 года, до уровня МРОТ, установленного в РФ. На эту сумму начисляются районный коэффициент и надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в регионе.