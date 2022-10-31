В Пермском крае создадут единый центр поддержки мобилизованных

Центр поддержки разместят в Доме офицеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае будет создан единый центр для поддержки мобилизованных и их семей. Он будет размещаться в Доме офицеров в Перми. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора. Курировать его работу будет бывший директор департамента общественной безопасности администрации главы региона Константин Строгий, который сейчас возглавляет ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».

«Задача центра — не только стать единым пунктом сбора всей помощи нашим мобилизованным, замкнуть на него всю помощь с муниципалитетов в том числе (сейчас много подобных организаций). Там еще должен быть и консультационный пункт, где люди смогут получить консультации юриста, соцработника, представителя военкомата», — говорит собеседник.

В пресс-службе администрации губернатора подтвердили, что сейчас идет активная работа по созданию центра. О его открытии будет объявлено на следующей неделе.

«Сейчас назрела необходимость в создании такого центра. Многие жители, организации, партии в Пермском крае отправляют помощь в учебные центры. Эту работу нужно скоординировать», — отметили в пресс-службе.

Центр будет работать в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край», который курируют Лилия Ширяева и Ирина Ермакова. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным в Елань доставили посылки с необходимыми вещами.