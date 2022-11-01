Свердловские подростки, бросавшие самокат на Вечный огонь, хотели погреть колеса, чтобы ехать быстрее

01 ноября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Подростки решили подержать самокаты над Вечным огнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники свердловской полиции нашли подростков, которые грели самокат на Вечном огне в поселке Ленинском, и попросили объяснить, с чем связано их поведение. Подростки посчитали, что самокаты будут ехать быстрее, если колеса будут горячими. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, с подозреваемыми «шалунами» работают инспекторы ПДН территориального ОВД в присутствии законных представителей. «Оба подростка являются местными жителями. Одного из них зовут Артем, а второго — Денис. Оба они несовершеннолетние, учатся в разных общеобразовательных школах. В ходе общения с ними юноши пояснили сотрудникам ПДН, что никакого умысла на осквернение памятника у них не было. Они якобы катались на своих самокатах, неожиданно в голову пришла мысль нагреть колеса своих „коней“ в надежде, что на горячих колесах будет лучше кататься. Глупость, конечно, но подростки именно так объяснили свое поведение», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что семьи детей полные, на учете у полиции не состоят. «Сам необдуманный поступок был совершен еще 24 октября, а выложили видео в сеть только сегодня. Автор ролика сам вскоре его удалил, но другие успели сохранить его и пусть в сеть. В самое ближайшее время в учебных заведениях установленных школьников будет проведен комплекс мер профилактического характера», — резюмировал Горелых. Он отметил, что по итогам проверочных мероприятий полицейские примут решение о мерах реагирования на инцидент. Информация о нем появилась днем 1 ноября. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото и видео, на которых двое мальчиков держат над Вечным огнем самокат. Ранее Валерий Горелых сообщал, что к мемориалу, где видели подростков, выезжали силовики, которые проанализировали видеозаписи очевидцев и начали поиски школьников.

Сотрудники свердловской полиции нашли подростков, которые грели самокат на Вечном огне в поселке Ленинском, и попросили объяснить, с чем связано их поведение. Подростки посчитали, что самокаты будут ехать быстрее, если колеса будут горячими. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, с подозреваемыми «шалунами» работают инспекторы ПДН территориального ОВД в присутствии законных представителей. «Оба подростка являются местными жителями. Одного из них зовут Артем, а второго — Денис. Оба они несовершеннолетние, учатся в разных общеобразовательных школах. В ходе общения с ними юноши пояснили сотрудникам ПДН, что никакого умысла на осквернение памятника у них не было. Они якобы катались на своих самокатах, неожиданно в голову пришла мысль нагреть колеса своих „коней“ в надежде, что на горячих колесах будет лучше кататься. Глупость, конечно, но подростки именно так объяснили свое поведение», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что семьи детей полные, на учете у полиции не состоят. «Сам необдуманный поступок был совершен еще 24 октября, а выложили видео в сеть только сегодня. Автор ролика сам вскоре его удалил, но другие успели сохранить его и пусть в сеть. В самое ближайшее время в учебных заведениях установленных школьников будет проведен комплекс мер профилактического характера», — резюмировал Горелых. Он отметил, что по итогам проверочных мероприятий полицейские примут решение о мерах реагирования на инцидент. Информация о нем появилась днем 1 ноября. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото и видео, на которых двое мальчиков держат над Вечным огнем самокат. Ранее Валерий Горелых сообщал, что к мемориалу, где видели подростков, выезжали силовики, которые проанализировали видеозаписи очевидцев и начали поиски школьников.