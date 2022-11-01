Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие

Жители Херсонской области могут заменить жилищный сертификат на социальное пособие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала министр социальной политики региона Алла Бархатнова.
«Либо жилищный сертификат, либо пособие. Возможно, что кому-то будет удобно получать пособие. Если уже обсуждено количество квадратных метров, то житель Херсонской области может получить на свой расчетный счет стоимость домовладения», — сообщила министр.
Ранее власти Херсонской области призвали людей покинуть областной центр из-за возможного массированного обстрела со стороны сил Украины. Граждан переместили на левый берег Днепра. Позже Алла Бархатнова сообщила о том, что жители Херсонской области могут получить бесплатное жилье в других российских регионах. Она также рассказала об ограничениях по квадратным метрам для жителей области.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
Жители Херсонской области могут заменить жилищный сертификат на социальное пособие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала министр социальной политики региона Алла Бархатнова. «Либо жилищный сертификат, либо пособие. Возможно, что кому-то будет удобно получать пособие. Если уже обсуждено количество квадратных метров, то житель Херсонской области может получить на свой расчетный счет стоимость домовладения», — сообщила министр. Ранее власти Херсонской области призвали людей покинуть областной центр из-за возможного массированного обстрела со стороны сил Украины. Граждан переместили на левый берег Днепра. Позже Алла Бархатнова сообщила о том, что жители Херсонской области могут получить бесплатное жилье в других российских регионах. Она также рассказала об ограничениях по квадратным метрам для жителей области.