Жители Херсонской области получат бесплатное жилье в любом регионе России

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Бархатнова заявила, что люди после вывоза в другие регионы не потеряют жилье в Херсонской области Фото:

Жители Херсонской области могут получить бесплатное жилье в других регионах России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала региональный министр социальной политики Алла Бархатнова.

По словам министра, сертификат предоставляет херсонцам право на получение жилья на первичном и вторичном рынке в любом субъекте Российской Федерации. «Есть ограничения по количеству квадратных метров: 33 квадрата одному человеку, 42 квадрата семье из двух человек, если от трех и более людей, то по 18 квадратов каждому члену семьи», — заявила Бархатнова. Чиновница отметила, что средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей.

«При этом жилье остается бессрочным и оставляет право владением данной недвижимость. Люди не теряют жилье в Херсонской области», — заключила министр.

19 октября власти Херсонской области призвали людей покинуть областной центр из-за возможного массированного обстрела со стороны ВСУ. В конце октября врио губернатора Владимир Сальдо заявил о расширении зоны вывоза граждан.

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Жители Херсонской области могут получить бесплатное жилье в других регионах России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала региональный министр социальной политики Алла Бархатнова. По словам министра, сертификат предоставляет херсонцам право на получение жилья на первичном и вторичном рынке в любом субъекте Российской Федерации. «Есть ограничения по количеству квадратных метров: 33 квадрата одному человеку, 42 квадрата семье из двух человек, если от трех и более людей, то по 18 квадратов каждому члену семьи», — заявила Бархатнова. Чиновница отметила, что средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей. «При этом жилье остается бессрочным и оставляет право владением данной недвижимость. Люди не теряют жилье в Херсонской области», — заключила министр. 19 октября власти Херсонской области призвали людей покинуть областной центр из-за возможного массированного обстрела со стороны ВСУ. В конце октября врио губернатора Владимир Сальдо заявил о расширении зоны вывоза граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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