01 ноября 2022

В Британии собираются подать в суд на ЧВК «Вагнер» из-за Украины

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Британская юрфирма McCue Jury & Partners хочет судиться с ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подаст иск против «группы Вагнера» из-за ее действий в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

«[McCue Jury & Partners] предоставит парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства „Группа Вагнера и не только: частные военные компании-посредники“», — говорится в заявлении юридической компании. Отмечается, что русскую ЧВК планируется привлечь к ответственности и обязать возместить ущерб.

Ранее Россия начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Бойцы ЧВК «Вагнера» выполняют боевые задачи на территории Украины и освобожденных территориях с самого начала российской спецоперации.

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Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подаст иск против «группы Вагнера» из-за ее действий в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. «[McCue Jury & Partners] предоставит парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства „Группа Вагнера и не только: частные военные компании-посредники“», — говорится в заявлении юридической компании. Отмечается, что русскую ЧВК планируется привлечь к ответственности и обязать возместить ущерб. Ранее Россия начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Бойцы ЧВК «Вагнера» выполняют боевые задачи на территории Украины и освобожденных территориях с самого начала российской спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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