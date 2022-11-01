В Британии собираются подать в суд на ЧВК «Вагнер» из-за Украины

02 ноября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Британская юрфирма McCue Jury & Partners хочет судиться с ЧВК «Вагнер» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подаст иск против «группы Вагнера» из-за ее действий в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. «[McCue Jury & Partners] предоставит парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства „Группа Вагнера и не только: частные военные компании-посредники“», — говорится в заявлении юридической компании. Отмечается, что русскую ЧВК планируется привлечь к ответственности и обязать возместить ущерб. Ранее Россия начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Бойцы ЧВК «Вагнера» выполняют боевые задачи на территории Украины и освобожденных территориях с самого начала российской спецоперации.

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подаст иск против «группы Вагнера» из-за ее действий в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. «[McCue Jury & Partners] предоставит парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства „Группа Вагнера и не только: частные военные компании-посредники“», — говорится в заявлении юридической компании. Отмечается, что русскую ЧВК планируется привлечь к ответственности и обязать возместить ущерб. Ранее Россия начала специальную военную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Бойцы ЧВК «Вагнера» выполняют боевые задачи на территории Украины и освобожденных территориях с самого начала российской спецоперации.