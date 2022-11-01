Турция продолжит вывозить зерно из Украины в обход решения РФ

02 ноября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Турция заявила, что продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь», — сообщил министр Хулуси Акар, его слова передает издание Yeni Akit. По его словам, сухогрузы с турецкими флагами продолжат выходить с Украины, препятствий для этого, в настоящее время, нет. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.

Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь», — сообщил министр Хулуси Акар, его слова передает издание Yeni Akit. По его словам, сухогрузы с турецкими флагами продолжат выходить с Украины, препятствий для этого, в настоящее время, нет. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.