01 ноября 2022

Турция продолжит вывозить зерно из Украины в обход решения РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция заявила, что продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь», — сообщил министр Хулуси Акар, его слова передает издание Yeni Akit. По его словам, сухогрузы с турецкими флагами продолжат выходить с Украины, препятствий для этого, в настоящее время, нет.

Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.

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Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь», — сообщил министр Хулуси Акар, его слова передает издание Yeni Akit. По его словам, сухогрузы с турецкими флагами продолжат выходить с Украины, препятствий для этого, в настоящее время, нет. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужил теракт на Черноморском флоте. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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