Минобороны обвинило ВСУ в теракте на Черноморском флоте, охранявшем зерновой коридор

По заявлению Минобороны РФ, Украина совершила теракт на Черноморском флоте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киевский режим совершил теракт на Черноморском флоте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда. Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности „зернового коридора“», — уточнили в ведомстве. Минобороны озвучило информацию в ходе брифинга.
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