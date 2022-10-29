Минобороны обвинило ВСУ в теракте на Черноморском флоте, охранявшем зерновой коридор

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По заявлению Минобороны РФ, Украина совершила теракт на Черноморском флоте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим совершил теракт на Черноморском флоте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда. Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности „зернового коридора“», — уточнили в ведомстве. Минобороны озвучило информацию в ходе брифинга.

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Киевский режим совершил теракт на Черноморском флоте. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда. Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности „зернового коридора“», — уточнили в ведомстве. Минобороны озвучило информацию в ходе брифинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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