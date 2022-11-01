Al Jazeera: Россия нашла рычаг для отмены западных санкций

Al Jazeera: отмена санкций подтолкнет РФ к возобновлению зерновой сделки

02 ноября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Срок зерновой сделки истекает 19 ноября Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Отмена санкций против России станет основанием для возобновления зерновой сделки с участием Москвы. Таким мнением поделился экономист Виктор Лашон с телеканалом Al Jazeera. «Пока неясно, окончательное решение России или нет, но известно, что срок действия сделки истекает 19 ноября, поэтому еще есть время договориться о ее сохранении», — считает Лашон. По его словам, ситуация с зерновой сделкой способна стать рычагом давления для отмены антироссийских санкций. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября из-за теракта на Черноморском флоте. Несмотря на это Турция продолжит вывозить зерно из Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, сейчас нет никаких ограничений для этого. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российский специальной операции по демилитаризации Украины. Однако из-за введенных ограничений пострадали экономики самих западных стран.

Отмена санкций против России станет основанием для возобновления зерновой сделки с участием Москвы. Таким мнением поделился экономист Виктор Лашон с телеканалом Al Jazeera. «Пока неясно, окончательное решение России или нет, но известно, что срок действия сделки истекает 19 ноября, поэтому еще есть время договориться о ее сохранении», — считает Лашон. По его словам, ситуация с зерновой сделкой способна стать рычагом давления для отмены антироссийских санкций. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября из-за теракта на Черноморском флоте. Несмотря на это Турция продолжит вывозить зерно из Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, сейчас нет никаких ограничений для этого. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российский специальной операции по демилитаризации Украины. Однако из-за введенных ограничений пострадали экономики самих западных стран.