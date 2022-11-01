01 ноября 2022

Под Екатеринбургом появилась новая незаконная мусорная свалка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, мусор, помойка, свалка
Свердловчане пожаловались на мусорную свалку в поселке Малый Исток (архивное фото) Фото:

В поселке Малый Исток, 18 километров от Екатеринбурга, появилась свалка строительных отходов. В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области пояснили, что свалка незаконная и для борьбы с ней необходимо участие полиции. Соответствующая информации указана в документе министерства, в ответ на жалобу свердловчан.

«Министерством при поступлении из органов полиции соответствующих протоколов об административных правонарушениях будут приняты меры по их рассмотрению и привлечению виновных к административной ответственности», — следует из документов министерства, опубликованных порталом Е1.

По словам свердловчан, к свалке ежедневно приезжают грузовики и оставляют строительные отходы. Жители жалуются, что рядом с их домами появляются десятки бетонных блоков и строительных пакетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на мусорную свалку, которая появилась на придомовой территории. Жильцы домов отправили обращение в администрацию Ленинского района города, однако там им ответили, что вывоз мусора происходит регулярно.

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В поселке Малый Исток, 18 километров от Екатеринбурга, появилась свалка строительных отходов. В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области пояснили, что свалка незаконная и для борьбы с ней необходимо участие полиции. Соответствующая информации указана в документе министерства, в ответ на жалобу свердловчан. «Министерством при поступлении из органов полиции соответствующих протоколов об административных правонарушениях будут приняты меры по их рассмотрению и привлечению виновных к административной ответственности», — следует из документов министерства, опубликованных порталом Е1. По словам свердловчан, к свалке ежедневно приезжают грузовики и оставляют строительные отходы. Жители жалуются, что рядом с их домами появляются десятки бетонных блоков и строительных пакетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на мусорную свалку, которая появилась на придомовой территории. Жильцы домов отправили обращение в администрацию Ленинского района города, однако там им ответили, что вывоз мусора происходит регулярно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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