Свалка в екатеринбургском микрорайоне УНЦ существует около месяца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на мусорную свалку, которая появилась на придомовой территории. Об этом сообщают очевидцы.

«Мусоровоз грузит только то, что в баке. Мусор разлетается и валяется по всему УНЦ. Каждый день так», — рассказал очевидец порталу Е1. На фотографиях, присланных читателем, видно, что проблема с мусором в микрорайоне существует уже около месяца.

Екатеринбуржцы отправили обращение в администрацию Ленинского района города, однако там им ответили, что вывоз мусора происходит регулярно. «Вывоз ТКО осуществляется ежедневно до 17:00. Нарушений по вывозу ТКО не выявлено», — ответили жителям. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ленинского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического жаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Однако после публикации URA.RU мусорную свалку устранили.

По словам администрации Ленинского района, мусоровоз работает ежедневно Фото: читатель Е1

Проблема с мусорной свалкой существует уже около месяца Фото: читатель Е1