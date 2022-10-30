30 октября 2022
29 октября 2022

Екатеринбуржцы возмутились появившейся мусорной свалкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мусор, тбо, отходы, хлам, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
Свалка в екатеринбургском микрорайоне УНЦ существует около месяца (архивное фото) Фото:

Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на мусорную свалку, которая появилась на придомовой территории. Об этом сообщают очевидцы.

«Мусоровоз грузит только то, что в баке. Мусор разлетается и валяется по всему УНЦ. Каждый день так», — рассказал очевидец порталу Е1. На фотографиях, присланных читателем, видно, что проблема с мусором в микрорайоне существует уже около месяца.

Екатеринбуржцы отправили обращение в администрацию Ленинского района города, однако там им ответили, что вывоз мусора происходит регулярно. «Вывоз ТКО осуществляется ежедневно до 17:00. Нарушений по вывозу ТКО не выявлено», — ответили жителям. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ленинского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического жаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Однако после публикации URA.RU мусорную свалку устранили.

По словам администрации Ленинского района, мусоровоз работает ежедневно
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Проблема с мусорной свалкой существует уже около месяца
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Ответ администрации Ленинского района на жалобу екатеринбуржцев
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Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на мусорную свалку, которая появилась на придомовой территории. Об этом сообщают очевидцы. «Мусоровоз грузит только то, что в баке. Мусор разлетается и валяется по всему УНЦ. Каждый день так», — рассказал очевидец порталу Е1. На фотографиях, присланных читателем, видно, что проблема с мусором в микрорайоне существует уже около месяца. Екатеринбуржцы отправили обращение в администрацию Ленинского района города, однако там им ответили, что вывоз мусора происходит регулярно. «Вывоз ТКО осуществляется ежедневно до 17:00. Нарушений по вывозу ТКО не выявлено», — ответили жителям. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ленинского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического жаловались на образовавшуюся свалку строительных отходов. Однако после публикации URA.RU мусорную свалку устранили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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