Эпатажный депутат ЯНАО назвал настольной книгой патриота учебник истории

02 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Депутат из ЯНАО высказал мнение об учебнике истории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев назвал учебник истории настольной книгой патриота и поделился своим мнением о главных исторических личностях России. Об этом политик рассказал URA.RU. «Учебник истории — самая важная книга патриота. Сейчас совершаются попытки переписать нашу историю. Это делается намеренно для того, чтобы лишить нас веры в себя и чувства гордости за те подвиги, которые совершали наши предки», — говорит собеседник. Он уверен, что знание истории необходимо для каждого, кто сопричастен с патриотическими чувствами. Помимо этого, Арефьев считает Иосифа Сталина, Ивана Грозного и Александра Невского самыми значительными и влиятельными фигурами в истории нашей страны. «Наверно многие начнут бросать камни в мою сторону, но я считаю, что Сталин внес огромный вклад, чтобы наша страна не развалилась в определенный момент времени, но и поднялась. Иван Грозный мог обращаться со своими боярами жестко, но если его сравнивать со многими европейскими правителями, то его жесткость была гораздо ниже. И, конечно, Александр Невский, который страну сплотил в момент времени, когда это было необходимо», — уверен депутат. Ранее URA.RU сообщало, народный избранник сравнил Украину с бешеным мопсом. Такое сравнение депутат привел, когда объяснял почему Россия не нанесет ядерные удары по этой стране.

Депутат Городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев назвал учебник истории настольной книгой патриота и поделился своим мнением о главных исторических личностях России. Об этом политик рассказал URA.RU. «Учебник истории — самая важная книга патриота. Сейчас совершаются попытки переписать нашу историю. Это делается намеренно для того, чтобы лишить нас веры в себя и чувства гордости за те подвиги, которые совершали наши предки», — говорит собеседник. Он уверен, что знание истории необходимо для каждого, кто сопричастен с патриотическими чувствами. Помимо этого, Арефьев считает Иосифа Сталина, Ивана Грозного и Александра Невского самыми значительными и влиятельными фигурами в истории нашей страны. «Наверно многие начнут бросать камни в мою сторону, но я считаю, что Сталин внес огромный вклад, чтобы наша страна не развалилась в определенный момент времени, но и поднялась. Иван Грозный мог обращаться со своими боярами жестко, но если его сравнивать со многими европейскими правителями, то его жесткость была гораздо ниже. И, конечно, Александр Невский, который страну сплотил в момент времени, когда это было необходимо», — уверен депутат. Ранее URA.RU сообщало, народный избранник сравнил Украину с бешеным мопсом. Такое сравнение депутат привел, когда объяснял почему Россия не нанесет ядерные удары по этой стране.