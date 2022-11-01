01 ноября 2022
31 октября 2022

Эпатажный депутат ЯНАО назвал настольной книгой патриота учебник истории

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Депутат из ЯНАО высказал мнение об учебнике истории Фото:

Депутат Городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев назвал учебник истории настольной книгой патриота и поделился своим мнением о главных исторических личностях России. Об этом политик рассказал URA.RU.

«Учебник истории — самая важная книга патриота. Сейчас совершаются попытки переписать нашу историю. Это делается намеренно для того, чтобы лишить нас веры в себя и чувства гордости за те подвиги, которые совершали наши предки», — говорит собеседник. Он уверен, что знание истории необходимо для каждого, кто сопричастен с патриотическими чувствами.

Помимо этого, Арефьев считает Иосифа Сталина, Ивана Грозного и Александра Невского самыми значительными и влиятельными фигурами в истории нашей страны. «Наверно многие начнут бросать камни в мою сторону, но я считаю, что Сталин внес огромный вклад, чтобы наша страна не развалилась в определенный момент времени, но и поднялась. Иван Грозный мог обращаться со своими боярами жестко, но если его сравнивать со многими европейскими правителями, то его жесткость была гораздо ниже. И, конечно, Александр Невский, который страну сплотил в момент времени, когда это было необходимо», — уверен депутат.

Ранее URA.RU сообщало, народный избранник сравнил Украину с бешеным мопсом. Такое сравнение депутат привел, когда объяснял почему Россия не нанесет ядерные удары по этой стране.

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Депутат Городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев назвал учебник истории настольной книгой патриота и поделился своим мнением о главных исторических личностях России. Об этом политик рассказал URA.RU. «Учебник истории — самая важная книга патриота. Сейчас совершаются попытки переписать нашу историю. Это делается намеренно для того, чтобы лишить нас веры в себя и чувства гордости за те подвиги, которые совершали наши предки», — говорит собеседник. Он уверен, что знание истории необходимо для каждого, кто сопричастен с патриотическими чувствами. Помимо этого, Арефьев считает Иосифа Сталина, Ивана Грозного и Александра Невского самыми значительными и влиятельными фигурами в истории нашей страны. «Наверно многие начнут бросать камни в мою сторону, но я считаю, что Сталин внес огромный вклад, чтобы наша страна не развалилась в определенный момент времени, но и поднялась. Иван Грозный мог обращаться со своими боярами жестко, но если его сравнивать со многими европейскими правителями, то его жесткость была гораздо ниже. И, конечно, Александр Невский, который страну сплотил в момент времени, когда это было необходимо», — уверен депутат. Ранее URA.RU сообщало, народный избранник сравнил Украину с бешеным мопсом. Такое сравнение депутат привел, когда объяснял почему Россия не нанесет ядерные удары по этой стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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