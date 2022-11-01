01 ноября 2022

В МИД РФ раскрыли ответственность за начало спецоперации на Украине

МИД РФ: спецоперация на Украине не нарушает нормы международного права
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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
В МИД РФ заявили, что СВО на Украине не нарушает нормы международного права Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине не нарушает нормы международного права. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — сказал Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. Он указал, что РФ не согласна с обвинениями о том, что СВО проводится на Украине необоснованно.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что не жалеет о начале СВО на территории Украины. По его словам, РФ все сделала своевременно и правильно.

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Спецоперация на Украине не нарушает нормы международного права. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. «Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — сказал Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. Он указал, что РФ не согласна с обвинениями о том, что СВО проводится на Украине необоснованно. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что не жалеет о начале СВО на территории Украины. По его словам, РФ все сделала своевременно и правильно.
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