В МИД РФ раскрыли ответственность за начало спецоперации на Украине

МИД РФ: спецоперация на Украине не нарушает нормы международного права

02 ноября 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что СВО на Украине не нарушает нормы международного права Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине не нарушает нормы международного права. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. «Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — сказал Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. Он указал, что РФ не согласна с обвинениями о том, что СВО проводится на Украине необоснованно. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что не жалеет о начале СВО на территории Украины. По его словам, РФ все сделала своевременно и правильно.

Спецоперация на Украине не нарушает нормы международного права. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. «Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», — сказал Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова передает ТАСС. Он указал, что РФ не согласна с обвинениями о том, что СВО проводится на Украине необоснованно. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что не жалеет о начале СВО на территории Украины. По его словам, РФ все сделала своевременно и правильно.